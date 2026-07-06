Der Zug der Zeit fährt jetzt mit grünem Strom

Die ÖBB beschreiten gemeinsam mit der Burgenland Energie innovative Wege, um die Energieversorgung mit grünem Bahnstrom weiter zu steigern: In Donnerskirchen wurde auf einer Fläche von sieben Hektar die österreichweit erste Agri-Photovoltaikanlage mit Tracker-System in Betrieb genommen. Der erzeugte Strom wird direkt in die Oberleitung der Pannoniabahn eingespeist. Mit diesen jährlich rund acht Millionen Kilowattstunden ist ausreichend Energie für die 32.500 Zugfahrten von Eisenstadt nach Wien vorhanden.