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In der Vorreiterrolle

Der Zug der Zeit fährt jetzt mit grünem Strom

Burgenland
06.07.2026 16:00
Die revolutionäre Anlage im Nordburgenland wurde auf einer Fläche von sieben Hektar errichtet.
Die revolutionäre Anlage im Nordburgenland wurde auf einer Fläche von sieben Hektar errichtet.(Bild: ÖBB)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Mit der neuen Agri-PV-Anlage in Donnerskirchen werden jährlich acht Millionen kWh erzeugt und direkt ins Netz der ÖBB eingespeist – das reicht für 32.500 Zugfahrten von Eisenstadt nach Wien.

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Die ÖBB beschreiten gemeinsam mit der Burgenland Energie innovative Wege, um die Energieversorgung mit grünem Bahnstrom weiter zu steigern: In Donnerskirchen wurde auf einer Fläche von sieben Hektar die österreichweit erste Agri-Photovoltaikanlage mit Tracker-System in Betrieb genommen. Der erzeugte Strom wird direkt in die Oberleitung der Pannoniabahn eingespeist. Mit diesen jährlich rund acht Millionen Kilowattstunden ist ausreichend Energie für die 32.500 Zugfahrten von Eisenstadt nach Wien vorhanden.

Bürgermeister Johannes Mezgolits, Grün, Dorner, Silvia Angelo von den ÖBB und Sharma (v. li.) ...
Bürgermeister Johannes Mezgolits, Grün, Dorner, Silvia Angelo von den ÖBB und Sharma (v. li.) bei der Eröffnung in Donnerskirchen.(Bild: ÖBB)

„Ein Schritt Richtung Energieunabhängigkeit“
Die beweglichen Solarmodule im Park richten sich automatisch nach der Sonne. Gleichzeitig bleibt die Fläche darunter landwirtschaftlich nutzbar – ein ausgeklügeltes Konzept, das Energieproduktion, Bio-Landwirtschaft und Biodiversität vereint. „Die Pflanzen werden geschützt, während die Photovoltaik durch natürliche Kühlung effizienter arbeitet“, erklärt Matthias Grün, Vorstandsvorsitzender der Esterhazy Betriebe AG.

Für Landesrat Heinrich Dorner ist die Anlage ein weiterer Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit. „Das Burgenland gilt seit vielen Jahren als Vorreiter beim Ausbau Erneuerbarer Energien. Diesem Ruf werden wir mit der österreichweit ersten Agri-PV-Anlage mit Trackersystem für Bahnstrom wieder gerecht.“ Stephan Sharma, CEO der Burgenland Energie, ortet einen „Dreiklang für die Zukunft: Bio-Landwirtschaft, erneuerbare Energien und saubere Mobilität“.

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