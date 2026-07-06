Kanada-Fans schimpfen über verletzten Davies

„Wollte keine Last sein“

Durfte Davies im Sechzehntelfinale rund 20 Minuten ran, fehlte er beim 0:3 im Achtelfinale gegen Marokko wieder mit Schmerzen. „Das ist eine Verletzung, bei der man kein Risiko eingehen darf. Vor allem mit meiner Vorgeschichte mit Oberschenkelverletzungen. Ich hatte das jetzt dreimal hintereinander in den letzten drei, vier Monaten. Das ist etwas sehr Empfindliches – besonders bei meiner Spielweise, die viel auf Schnelligkeit und Laufen basiert“, erklärte der Linksverteidiger nach dem WM-Aus.

In der Pause hatte sich Davies sogar warmgelaufen, klagte dann allerdings über Schmerzen. „Ich wollte keine Last sein. Jedes Mal, wenn ich spiele, will ich mein Bestes geben und dieses Spiel mit voller Freiheit und ohne Verletzungen bestreiten. Mental war es hart für mich, das Spiel anzusehen und zu wissen, dass ich nicht bei 100 Prozent bin“, so der Pechvogel.