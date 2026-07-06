Ostliga-Meister wechselte die Wiener-Derby-Farben

In Gloggnitz, beim Meister der Regionalliga Ost, setzte man mit Rapha Holzhauser schon letzte Saison auf Routine aus der Bundeshauptstadt. Für die kommende wechselte man allerdings von der violetten Austria zu Grün-Weiß, lotste gleich zwei Ex-Rapidler in den dritten Stock.
Der erzviolette Rapha Holzhauser geht und zack, steht ein 175-facher Grün-Weißer im Türstock. Zufall? „Ja“, lacht Deni Alar, „Gloggnitz hat sich bei mir gemeldet, das Gespräch war gut, die Entscheidung also auch leicht.“
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