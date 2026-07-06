Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Einmischung von Trump?

„Absolute Schande!“ Ärger über aufgehobene Sperre

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.07.2026 08:11
Porträt von David Hofer
Porträt von Mario Drexler
Von David Hofer und Mario Drexler

Die aufgehobene Rot-Sperre gegen US-Stürmer Folarin Balogun schlägt hohe Wellen. Nicht nur der belgische Trainer, der mit seinem Team am Dienstag (ab 2 Uhr MESZ – im sportkrone.at-Liveticker) im Achtelfinale auf Gastgeber USA trifft, sieht darin eine unfaire Entscheidung. Gleich mehrere Experten, zahlreiche Fans und sogar die Politik sind empört. Zumal der Verdacht aufkommt, dass die Entscheidung nach Intervention von US-Präsident Donald Trump getroffen wurde. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ich wusste nicht, dass bei der Weltmeisterschaft der 5. Juli eigentlich der 1. April ist – es ein Aprilscherz“, ließ Belgien-Coach Rudi Garcia mit einem gequälten, ironischen Lächeln bei einer Pressekonferenz wissen und bezog sich damit auf eine kurz zuvor von der FIFA gefällten Entscheidung. 

Lesen Sie auch:
Jürgen Klopp (rechts) hat eine klare Meinung zur Entscheidung, die Rot-Sperre von Folarin ...
Trump und Infantino
Klopp empört: „Wenn es tatsächlich so war …“
06.07.2026
Brisanter Bericht
Hat Trump wegen Sperre bei FIFA angerufen?
06.07.2026

Was war passiert? Balogun – mit drei WM-Treffern bester US-Torjäger – war im Sechzehntelfinal-Match gegen Bosnien und Herzegowina nach einem rüden, aber unabsichtlichen Foul gegen Tarik Muharemovic sowie nach VAR-Überprüfung vom Platz gestellt worden. Die normalerweise unmittelbar abzusitzende Sperre wird nun „gemäß Artikel 27 des FIFA-Disziplinarreglements für eine Probezeit von einem Jahr ausgesetzt“.

Hat Donald Trump (li.) bei Gianni Infantino interveniert?
Hat Donald Trump (li.) bei Gianni Infantino interveniert?(Bild: AP/Jacquelyn Martin)

„Verteidigen den Fußball“
Besonders brisant: Die Aussetzung der Sperre soll erst nach einem Anruf von Trump bei Infantino in die Wege geleitet worden sein! Damit darf der eigentlich gesperrte Torjäger nun gegen die Belgier antreten. Der belgische Verband hat angekündigt, „alle möglichen Optionen“ in dieser Causa zu prüfen. 

Dabei gehe es nicht nur darum, die eigene Nationalmannschaft zu schützen, so Garcia: „Wir verteidigen den Fußball“, so der Trainer. Und auch bei zahlreichen Fans ist die Empörung groß, wie an diversen Kommentaren in den sozialen Netzwerken zu lesen ist.

Rooney findet klare Worte
Und auch prominente Namen aus der Fußballwelt melden sich nach und nach zu Wort. „Das ist eine absolute Schande. Infantino sollte sich dafür schämen. Hier steht die Integrität des Sports auf dem Spiel“, findet etwa der ehemalige englische Teamspieler Wayne Rooney gegenüber der BBC besonders klare Worte. 

Wayne Rooney
Wayne Rooney(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Auch der mögliche neue DFB-Bundestrainer Jürgen Klopp betonte: „Wenn es tatsächlich so war, dass Trump und Infantino das miteinander ausgemacht haben, dann ist das verrückt. Man muss einmal ganz kurz sagen: Das ist unser Spiel, nicht deren Spiel!“

Fassungslosigkeit auch in der Politik
Und selbst Belgiens Politik reagiert. „Wahre Stärke liegt darin, mit Fairplay zu gewinnen. Genau das wird Belgien tun“, betonte etwa Jacqueline Galant, wallonische Sportministerin der französischsprachigen liberalen Reformbewegung, via X.

„Schämt euch!“, schimpfte die sozialdemokratische Oppositionspartei PS. „Wenn Geld die Fäden zieht, verliert die WM jede Glaubwürdigkeit. Die Regeln anzupassen, um Trump zu gefallen, zu versuchen zu schummeln, um zu gewinnen – welch ein bedauernswertes Bild für die FIFA, die Fußball-WM und die USA. Die Regeln müssen von allen respektiert werden, im Sport wie im Leben.“ Die Empörung ist groß – und es bleibt abzuwarten, wie es in der Causa nun weitergeht ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.07.2026 08:11
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Donald TrumpWayne Rooney
Belgien
FIFA
Sperre
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
Bellingham-Doppelpack – England schockt Mexiko!
WM-Highlights
2:1! Haaland schießt Brasilien ins Tal der Tränen
Die WM-Highlights
Frankreich lässt sich nicht ärgern – hier im Video
Die WM-Highlights
Im Video: Marokko schmeißt Gastgeber Kanada raus
Elfer-Krimi
Ägypten steht im Achtelfinale – die Highlights
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
253.917 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
132.094 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
126.969 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1512 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Steiermark
Eklat in Leoben: Ex-FPÖ-Mitarbeiter unter Verdacht
565 mal kommentiert
Das Vereinsgebäude der Burschenschaft Leder in Leoben
Ausland
LGBTQ-Kreuzfahrt darf nicht in der Türkei anlegen
500 mal kommentiert
Erdoğans Behörden sagen Stopp: Das Luxus-Kreuzfahrtschiff muss daher seine Route ändern.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Ich kann nicht mehr“
WM: Dieses Kane-Interview ist jetzt schon Kult!
Noch ohne WM-Gegentor
So gelang Spaniens Simon der Sprung an die Spitze
Einmischung von Trump?
„Absolute Schande!“ Ärger über aufgehobene Sperre
„Ich liebe dich!“
Marko Arnautovic sorgt mit Posting für Gänsehaut
Sport Tv Logo
Hier im Video!
WM-Tagebuch, Tag 29: Norwegens Party geht weiter

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf