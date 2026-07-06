„Absolute Schande!“ Ärger über aufgehobene Sperre

„Schämt euch!“, schimpfte die sozialdemokratische Oppositionspartei PS. „Wenn Geld die Fäden zieht, verliert die WM jede Glaubwürdigkeit. Die Regeln anzupassen, um Trump zu gefallen, zu versuchen zu schummeln, um zu gewinnen – welch ein bedauernswertes Bild für die FIFA, die Fußball-WM und die USA. Die Regeln müssen von allen respektiert werden, im Sport wie im Leben.“ Die Empörung ist groß – und es bleibt abzuwarten, wie es in der Causa nun weitergeht ...