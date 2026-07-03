Riesiger Brand in Lagerhalle legt Tangente lahm

Derzeit läuft ein großer Brandeinsatz im Wiener Bezirk Donaustadt, eine riesige Rauchsäule ist schon von Weitem zu sehen. Eine Lagerhalle steht in Flammen.
Laut „Krone“-Informationen steht eine große Lagerhalle im Umfeld der Gotramgasse in Brand. Es wurde Alarmstufe 2 ausgerufen.
Bei dem Gebäude handelt es sich um eine Art Entsorgungsbetrieb, jede Menge Müll steht in Flammen.
Die Rauchsäule ist insbesondere auch von der Südosttangente gut zu sehen, aber auch Fahrgäste der U2 konnten den Brand während der Fahrt beobachten. Auf der A23 bildete sich rasch ein Stau, der Tunnel Stadlau wurde gesperrt. Die U2 hält derzeit nicht bei der Station Stadlau.
Der Löscheinsatz ist in vollem Gange, bislang wurden keine Menschen verletzt.
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