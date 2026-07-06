Cyrano-Effekt: Wie KI das Online-Dating verändert

Im berühmten französischen Drama „Cyrano de Bergerac“ leiht der brillante, aber unsichere Cyrano dem gutaussehenden, wortkargen Christian seine Eloquenz, um ihm bei der Eroberung seiner Geliebten zu helfen. Bemerkenswert ähnliche Szenen spielen sich heute unter Millionen von Dating-App-Nutzern ab – mit dem Unterschied, dass die Rolle des unglücklich verliebten Dichters von einer KI übernommen wird. Und das bleibt nicht ohne Folgen.
Der Weg zum Liebesglück führt heute meist über das Internet. Getragen von einer 3,2 Milliarden Dollar schweren Branche mit Hunderten Millionen Nutzern weltweit, lernen sich Paare inzwischen mehrheitlich online über Dating-Apps und -Plattformen kennen. In Österreich findet bereits mehr als ein Drittel aller Paare auf diesem Weg zueinander.
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