Cyrano-Effekt: Wie KI das Online-Dating verändert

Im berühmten französischen Drama „Cyrano de Bergerac“ leiht der brillante, aber unsichere Cyrano dem gutaussehenden, wortkargen Christian seine Eloquenz, um ihm bei der Eroberung seiner Geliebten zu helfen. Bemerkenswert ähnliche Szenen spielen sich heute unter Millionen von Dating-App-Nutzern ab – mit dem Unterschied, dass die Rolle des unglücklich verliebten Dichters von einer KI übernommen wird. Und das bleibt nicht ohne Folgen.