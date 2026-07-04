Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet

Privat lieber Golf statt Guillotine

Dabei könnte der Mann hinter dem Bühnenmonster kaum stärker von seiner Kunstfigur abweichen. Cooper lebt seit mehr als vier Jahrzehnten ohne Alkohol und Drogen. Statt wilder Backstage-Exzesse stehen heute eher Golf, Familie und ein möglichst gesunder Touralltag auf dem Programm. Wie er einmal scherzte, bestünden die „Drogen“ hinter der Bühne inzwischen vor allem aus Schmerzsalben und Tabletten gegen kleinere Alterswehwehchen.