So viel verdienen Österreichs Klubs an der WM

Die Fußball-WM ist nicht nur für Nationalteams ein Millionengeschäft. Auch die Vereine profitieren kräftig mit. Die FIFA schüttet im Rahmen ihres „Club Benefits Programme“ insgesamt 355 Millionen US-Dollar an die Klubs aus. Auch sechs österreichische Bundesligisten bekommen ein Stück vom Kuchen.
Die Fußball-WM spült der FIFA Milliarden in die Kassen. Ein kleiner Teil davon fließt aber wieder zurück an jene Vereine, die ihre Spieler für das Turnier abstellen. Über das FIFA-Club-Benefits-Programme werden diesmal insgesamt 355 Millionen US-Dollar (302 Millionen Euro) ausgeschüttet. Erstmals werden dabei auch die WM-Qualifikationsspiele berücksichtigt. Für die Endrunde rechnet der Weltverband derzeit mit einer Mindestvergütung von rund 4250 Euro pro Spieler und Tag, die endgültigen Beträge werden allerdings erst nach dem Turnier festgelegt.
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