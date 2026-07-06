So viel verdienen Österreichs Klubs an der WM

Die Fußball-WM spült der FIFA Milliarden in die Kassen. Ein kleiner Teil davon fließt aber wieder zurück an jene Vereine, die ihre Spieler für das Turnier abstellen. Über das FIFA-Club-Benefits-Programme werden diesmal insgesamt 355 Millionen US-Dollar (302 Millionen Euro) ausgeschüttet. Erstmals werden dabei auch die WM-Qualifikationsspiele berücksichtigt. Für die Endrunde rechnet der Weltverband derzeit mit einer Mindestvergütung von rund 4250 Euro pro Spieler und Tag, die endgültigen Beträge werden allerdings erst nach dem Turnier festgelegt.