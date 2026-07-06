Grausame Folter: Acht Jahre Haft für Assad-Männer

„Alles, was in diesem Haus an Gewalt passiert ist, haben wir Ihnen zugerechnet“, erklärte der Richter in Richtung von Khaled Al. H. Als Leiter des Geheimdiensts sei er für Vorgänge in seinem Bereich verantwortlich gewesen – im Gebäude und vor der Untersuchungskommission. „Er hätte diverse Maßnahmen ergreifen können, um die Situation der Häftlinge zu verbessern.“ Beispielsweise hätte der General die Folterinstrumente wegräumen können, führte der Richter aus.