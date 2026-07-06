ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen

In einem Protest-E-Mail des Betriebsrats heißt es: „Diese Pläne sorgen für große Verunsicherung. Vor allem bei uns in Oberösterreich haben wir doch die meisten Kundenservicestellen. Für uns als Betriebsrat ist klar: Wir werden nicht tatenlos zusehen.“ Laut dem der „Krone“ vorliegenden Schreiben sind auch die Arbeiterkammer sowie die Gewerkschaft der Privatangestellten eingeschaltet. „Gemeinsam mit unserem Obmann setzen wir alle Hebel in Bewegung, um Verschlechterungen für die Beschäftigten zu verhindern und die Interessen der Kollegen mit Nachdruck zu vertreten.“