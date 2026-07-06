Familie „gewinnt“ Kampf gegen Schulbehörde

Es ist vollbracht. Der 13-jährige T. aus dem Bezirk Gmunden wird nach fünf Jahren Absenz nun offiziell wieder als „ordentlicher Schüler“ geführt. „Uns liegt die schriftliche Bestätigung der Mittelschule Altmünster vor“, freut sich Cornelia S., die Mutter von T., der ab Herbst in die vierte Klasse aufsteigen darf.