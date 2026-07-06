Kimi: „Das ist wirklich nur schwer zu akzeptieren“

Der Teenager bemerkte, dass an seinem Wagen etwas kaputtgegangen war. Er vermutete, dass bei der Fahrt über die Randsteine die Aufhängung gebrochen war. „Der Wagen war unfahrbar“, berichtete Antonelli, der in der WM-Wertung nur noch 25 Punkte Vorsprung auf seinen am Ende zweitplatzierten Teamkollegen George Russell hat. Offenbar war ein Carbonteil an der vorderen Radabdeckung abgebrochen. Der erste Not-Stopp mit Austausch der Front brachte nicht die Lösung, Antonelli musste ein zweites Mal an die Box. Er gab nicht auf, blieb auf der Strecke – ohne Happy End und als 15. ohne Punkte.