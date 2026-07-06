Diese Smartphones nutzen bekannte Tech-Milliardäre

Die Chefs von „Big Tech“-Unternehmen leben in einer eigenen Welt: Sie haben Privatflugzeuge, Chauffeure, Superjachten, Geheimbunker und fahren Luxusautos. Doch es gibt ein Statussymbol, bei dem sich Tech-Milliardäre des Silicon Valley gar nicht so sehr vom Gros der Bevölkerung abheben – beim Smartrphone. Wer nutzt welches? Krone+ hat den Überblick.
In der Welt der Smartphones stellt sich im Wesentlichen nur eine Frage: iPhone oder Android? Bei den Superreichen verhält es sich nicht anders, auch sie sind in dieser Frage in zwei Lager gespalten. Dass die Android-Fraktion der Tech-Milliardäre dabei nicht unbedingt zu billigen Einsteiger-Smartphones greift, liegt auf der Hand. Aber welche Geräte nutzen Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos und ihre Kollegen genau? Krone+ hat nachgeforscht.
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