Diese Smartphones nutzen bekannte Tech-Milliardäre

In der Welt der Smartphones stellt sich im Wesentlichen nur eine Frage: iPhone oder Android? Bei den Superreichen verhält es sich nicht anders, auch sie sind in dieser Frage in zwei Lager gespalten. Dass die Android-Fraktion der Tech-Milliardäre dabei nicht unbedingt zu billigen Einsteiger-Smartphones greift, liegt auf der Hand. Aber welche Geräte nutzen Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos und ihre Kollegen genau? Krone+ hat nachgeforscht.