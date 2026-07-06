Bekanntes Berghotel im Salzkammergut vor Verkauf

Er ist im Almtal bekannt wie ein bunter Hund, doch nun zieht sich Tourismus-Pionier Hermann Hüthmayr (74) ins Privatleben zurück. Schon mit dem Jahreswechsel hatte der 74-Jährige seine Ämter zurückgelegt, nun steht sein bekanntes Hotel am Kasberg zum Verkauf.
„Manche Orte entstehen nicht nach einem Konzept, sondern entwickeln sich über viele Jahre hinweg“, heißt es in der Verkaufsanzeige für ein bekanntes Hotel im Almtal. Auch der Rückzug von Tourismus-Legende und Besitzer Hermann Hüthmayr (74) ist nicht von heute auf morgen gegangen. Im Jänner legte er nach fast 50 Jahren als Touristiker im Almtal alle Funktionen zurück, mit dem Verkauf seines Hochberghauses will er endgültig kürzertreten.
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