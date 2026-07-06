„Trump und Marionette ziehen die WM in Jauchgrube“

„Daily Mail“:

„Der schamlose Donald Trump und seine unterwürfige Marionette Gianni Infantino haben diese Weltmeisterschaft in eine Jauchegrube gezogen, als sie die Sperre für Folarin Balogun aufgehoben haben. Jetzt wissen wir ganz sicher, dass es ein Regelwerk für die USA gibt und ein anderes für alle anderen.“

„The Sun“:

„Jetzt wissen wir, wie viel der FIFA die Integrität des Fußballs wirklich bedeutet: absolut gar nichts. Indem sie vor der offensichtlichen Forderung des Weißen Hauses eingeknickt ist, ihr eigenes Regelwerk über den Haufen zu werfen und dem US-Stürmer Folarin Balogun die Spielberechtigung für die Partie gegen Belgien zu erteilen, hat die FIFA die Vorstellung, dass der Fußball an erster Stelle steht, für immer zerstört.“

„The Telegraph“:

„Für Infantino ist keine Demütigung zu peinlich, wenn es darum geht, dem Anführer der freien Welt zu schmeicheln. Und so erleben wir nun einen der bisher beschämendsten Momente: Balogun kommt gerade noch rechtzeitig davon – genau so, wie Trump es von Anfang an wollte.“

„The Times“:

„Am Sonntag hat der Fußball-Weltverband sein eigenes Turnier ruiniert.“