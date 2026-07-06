Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Welt schüttelt Kopf

„Trump und Marionette ziehen die WM in Jauchgrube“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.07.2026 14:30
Donald Trump setzte sich für die Aufhebung von Baloguns (l.) Sperre ein.
Donald Trump setzte sich für die Aufhebung von Baloguns (l.) Sperre ein.(Bild: AFP/EPA/SAMUEL CORUM, AFP/JAMIE SQUIRE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die FIFA hat mit der Aufhebung der Sperre für US-Torjäger Folarin Balogun eine heftige Kontroverse bei der Fußball-WM ausgelöst. Weil angeblich Donald Trump und seine Regierung Einfluss auf die Entscheidung des Weltverbandes genommen haben, gibt es auch viel Kritik aus internationalen Medien.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen
Großbritannien
„Infantino ist keine Demütigung zu peinlich“

„Daily Mail“:
„Der schamlose Donald Trump und seine unterwürfige Marionette Gianni Infantino haben diese Weltmeisterschaft in eine Jauchegrube gezogen, als sie die Sperre für Folarin Balogun aufgehoben haben. Jetzt wissen wir ganz sicher, dass es ein Regelwerk für die USA gibt und ein anderes für alle anderen.“
„The Sun“: 
„Jetzt wissen wir, wie viel der FIFA die Integrität des Fußballs wirklich bedeutet: absolut gar nichts. Indem sie vor der offensichtlichen Forderung des Weißen Hauses eingeknickt ist, ihr eigenes Regelwerk über den Haufen zu werfen und dem US-Stürmer Folarin Balogun die Spielberechtigung für die Partie gegen Belgien zu erteilen, hat die FIFA die Vorstellung, dass der Fußball an erster Stelle steht, für immer zerstört.“
„The Telegraph“:
„Für Infantino ist keine Demütigung zu peinlich, wenn es darum geht, dem Anführer der freien Welt zu schmeicheln. Und so erleben wir nun einen der bisher beschämendsten Momente: Balogun kommt gerade noch rechtzeitig davon – genau so, wie Trump es von Anfang an wollte.“
„The Times“: 
„Am Sonntag hat der Fußball-Weltverband sein eigenes Turnier ruiniert.“

Lesen Sie auch:
Nach der Roten Karte für US-Topstürmer Folarin Balogun kontaktierte Donald Trump FIFA-Boss ...
Trump, Infantino & Co.
WM-Entsetzen: So kam es zum historischen Tabubruch
06.07.2026
Wirbel um US-Stürmer
Rot-Sperre aufgehoben: Jetzt wehrt sich Belgien!
06.07.2026
Ex-FIFA-Boss schimpft:
WM-Anruf von Trump? „Das darf niemals passieren!“
06.07.2026
Einmischung von Trump?
„Absolute Schande!“ Ärger über aufgehobene Sperre
06.07.2026
Auch Tuchel entsetzt
Aufregung bei der WM: „Wie weit geht das jetzt?“
06.07.2026
Brisanter Bericht
Hat Trump wegen Sperre bei FIFA angerufen?
06.07.2026
Gastgeber bevorteilt?
FIFA setzt Rotsperre aus! US-Stürmer darf spielen
05.07.2026
Deutschland
„Sie treten die Integrität des Fußballs“

„Bild“: 
„Infantino-Eklat bei der WM. Sogar Blatter ist fassungslos.“
„Abendblatt“: 
„Trump befiehlt, Infantino gehorcht: Wenn schlechte Menschen ihr Süppchen kochen. Die Begnadigung Baloguns zeigt die Verdorbenheit von US-Präsident Trump und FIFA-Chef Infantino. Sie treten die Integrität des Fußballs mit Füßen – es juckt sie nicht einmal.“
„Berliner Zeitung“: 
„Rot-Sperre aufgehoben! Trump mischt sich in die WM ein. Diese FIFA-Entscheidung entwickelt sich zu einem handfesten Polit-Skandal.“

Donald Trump (l.) und Gianni Infantino (r.)
Donald Trump (l.) und Gianni Infantino (r.)(Bild: EPA/WILL OLIVER)
Niederlande
„Ein historischer und skandalöser Eingriff“

„De Telegraaf“: 
„Die ‘Rote-Karte-Affäre‘ ist ein riesiger Skandal: Der Handelsminister startete eine Offensive, Trump regelte die Sache mit Infantino.“

Schweiz
„Es ist ein Skandal“

„Blick“:
„Diese Entscheidung ist vor allem eines: ein historischer und skandalöser Eingriff in einen laufenden Wettbewerb. Eine Rote Karte gehört zu den härtesten Sanktionen im Fußball. Genau deshalb ist sie für Spieler, Trainer und Fans verständlich. Wer eine Grenze überschreitet, trägt die Konsequenzen. Wird dieses Prinzip mitten in einer Weltmeisterschaft aufgeweicht, stellt die FIFA nicht nur ihr eigenes Regelwerk infrage. Sie öffnet die Büchse der Pandora.“
„Tages-Anzeiger“:
„Das Fußballherz sagt: Es ist ein Skandal!“

Italien
„Schafft gefährlichen Präzedenzfall“

„Corriere dello Sport“:
„Eine juristische Farce – wenngleich durch eine Vorschrift gedeckt (die, wie es heißt, deshalb respektiert werden muss) –, die wohl auf ganz anderen Voraussetzungen und Grundlagen beruhte. Sie schafft einen gefährlichen Präzedenzfall, da sie jahrelang etablierte Regeln (und Gepflogenheiten) bei Disziplinarstrafen aushebelt und den Erfordernissen des Augenblicks unterordnet.“

Folarin Balogun
Folarin Balogun(Bild: EPA/BENJAMIN FANJOY)
Spanien und Schweden
„So weit sind wir also gekommen ...“

„AS“:
„Der größte Skandal überhaupt bei einer WM.“
„Marca“: 
„Die FIFA hebt Baloguns Rote Karte auf, und Trump bedankt sich.“

„Aftonbladet“:
„So weit sind wir also gekommen; so läuft die Weltmeisterschaft heutzutage. 48 Länder nehmen teil, Fußball wird zur Schau gestellt, die ganze Welt schaut zu. Donald Trump gibt die Anweisungen; die FIFA setzt sie um.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.07.2026 14:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Donald TrumpGianni Infantino
USABelgien
FIFADaily Mail
SperreWeltverbandRegierung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Prinzessin Ingrid Alexandra gratulierte Haaland und Co. nach dem 2:1-Sieg gegen Brasilien.
Sieg gegen Brasilien
Prinzessin umarmt halbnackten Erling Haaland
WM-Highlights
Bellingham-Doppelpack – England schockt Mexiko!
WM-Highlights
2:1! Haaland schießt Brasilien ins Tal der Tränen
Die WM-Highlights
Frankreich lässt sich nicht ärgern – hier im Video
Die WM-Highlights
Im Video: Marokko schmeißt Gastgeber Kanada raus
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
256.749 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
132.850 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
128.424 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1610 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
823 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Absolute Schande!“ Ärger über aufgehobene Sperre
642 mal kommentiert
Hat Donald Trump (li.) bei Gianni Infantino interveniert? 
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Welt schüttelt Kopf
„Trump und Marionette ziehen die WM in Jauchgrube“
Sportkrone Inside
Skandal! FIFA hat ihre Seele an Politik verkauft
Die Pressestimmen:
Auch „feindseliges Publikum“ ließ Bellingham kalt
Krone Plus Logo
Vier Wochen Camping
Mäci-Pizza, Cookie-Wahn und Schlafentzug
Sport Tv Logo
Millionen für Vereine
So viel verdienen Österreichs Klubs an der WM

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf