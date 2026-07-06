Donauinselfest: Große Party, wenige Zwischenfälle

Insgesamt 17 Personen festgenommen

Die Bilanz des Wochenendes: Insgesamt wurden 17 Personen festgenommen – darunter sechs nach der Strafprozessordnung, unter anderem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Raubes. Fünf Personen wurden nach dem Verwaltungsstrafgesetz, weitere sechs nach dem Fremdenpolizeigesetz festgenommen.