Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorfall vor Island

Englische Jets fangen Russen-Militärflugzeug ab

Ausland
06.07.2026 15:53
Zwei britischen F-35-Kampfjets (einer davon im Hintergrund) haben die Tupolew Tu-142 (oben) ...
Zwei britischen F-35-Kampfjets (einer davon im Hintergrund) haben die Tupolew Tu-142 (oben) abgefangen und begleitet, bis sie das Gebiet verlassen hat.(Bild: AFP/MOD)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Vor Island haben britische Kampfjets kürzlich ein russisches Militärflugzeug abgefangen, nachdem es Horchbojen nahe dem Flugzeugträger „Prince of Wales“ abgeworfen hatte. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in London sprach am Montag von einem „gefährlichen und unprofessionellen“ Verhalten der russischen Crew.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Passiert ist das Ganze bereits am Donnerstag. Die russische Tupolew Tu-142 sei bei dem Vorfall „in niedriger Höhe und unnötig nah“ über den zu einem Verband aus mehreren Schiffen gehörenden Flugzeugträger geflogen und habe dann „eine große Anzahl Horchbojen in unmittelbarer Nähe des Flugzeugträgers“ abgeworfen, erklärte der Sprecher.

Die russische Maschine habe sich der HMS „Prince of Wales“ und der HMS „Duncan“ der Royal Navy genähert, während die Schiffe, die Teil der britischen Flugzeugträger-Kampfgruppe sind, NATO-Luftverteidigungsoperationen in der Norwegischen See durchgeführt hätten, hieß es.

Lesen Sie auch:
Spannung an der Grenze: Die finnische Luftwaffe zeigt sich alarmiert wegen einer möglichen ...
Alarm bei Luftwaffe
Russischer Jet über Finnland sorgt für Aufregung
27.05.2026

Das viermotorige russische Flugzeug sei daraufhin von zwei britischen F-35-Kampfjets abgefangen und begleitet worden, bis es das Gebiet verlassen habe. Horchbojen sind mit Sonargeräten ausgestattet und dienen dazu, U-Boote aufzuspüren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
06.07.2026 15:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine