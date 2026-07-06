Englische Jets fangen Russen-Militärflugzeug ab

Passiert ist das Ganze bereits am Donnerstag. Die russische Tupolew Tu-142 sei bei dem Vorfall „in niedriger Höhe und unnötig nah“ über den zu einem Verband aus mehreren Schiffen gehörenden Flugzeugträger geflogen und habe dann „eine große Anzahl Horchbojen in unmittelbarer Nähe des Flugzeugträgers“ abgeworfen, erklärte der Sprecher.