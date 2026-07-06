Vorfall vor Island
Englische Jets fangen Russen-Militärflugzeug ab
Vor Island haben britische Kampfjets kürzlich ein russisches Militärflugzeug abgefangen, nachdem es Horchbojen nahe dem Flugzeugträger „Prince of Wales“ abgeworfen hatte. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in London sprach am Montag von einem „gefährlichen und unprofessionellen“ Verhalten der russischen Crew.
Passiert ist das Ganze bereits am Donnerstag. Die russische Tupolew Tu-142 sei bei dem Vorfall „in niedriger Höhe und unnötig nah“ über den zu einem Verband aus mehreren Schiffen gehörenden Flugzeugträger geflogen und habe dann „eine große Anzahl Horchbojen in unmittelbarer Nähe des Flugzeugträgers“ abgeworfen, erklärte der Sprecher.
Die russische Maschine habe sich der HMS „Prince of Wales“ und der HMS „Duncan“ der Royal Navy genähert, während die Schiffe, die Teil der britischen Flugzeugträger-Kampfgruppe sind, NATO-Luftverteidigungsoperationen in der Norwegischen See durchgeführt hätten, hieß es.
Das viermotorige russische Flugzeug sei daraufhin von zwei britischen F-35-Kampfjets abgefangen und begleitet worden, bis es das Gebiet verlassen habe. Horchbojen sind mit Sonargeräten ausgestattet und dienen dazu, U-Boote aufzuspüren.
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