Wien wird fünf Tage zum Zentrum gelebter Inklusion

Seit über einem Jahr sind „Philipp bewegt“ und die Krone in ganz Österreich unterwegs und turnen einmal im Monat, mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen live im TV. Diese Erfahrung und Begeisterung fließen nun direkt in dieses besondere Projekt ein. Zu sehen ist dieses Ereignis am 30. Juni um 9:05 Uhr auf Krone TV. Ein Pflichttermin für alle, die sich von echter Begeisterung und gelebter Inklusion inspirieren lassen wollen! Die „Krone“ zeigt: „Wir reden nicht nur – wir leben Inklusion.“