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Wien wird fünf Tage zum Zentrum gelebter Inklusion

Bewegung & Körperkraft
26.06.2026 10:00
Philipp Jelinek turnt regelmäßig mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen.
Philipp Jelinek turnt regelmäßig mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen.(Bild: Philipp Jelinek)
Porträt von Philipp Jelinek
Von Philipp Jelinek

Von 25. bis 29. Juni 2026 finden in Wien die Bewerbe der „Nationalen Special Olympics Österreich“ statt. „Philipp bewegt“ und Krone TV sind mit einer besonderen Aktion dabei: Geplant wird ein Rekordversuch für die größte Inklusionsturnstunde des Landes oder gar Europas.

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Bei den diesjährigen „Nationalen Special Olympics“ Sommerspielen treten über 1800 Sportlerinnen und Sportler in insgesamt 19 Sportarten an, um ihr Können unter Beweis zu stellen und um Medaillen zu kämpfen. Doch im Mittelpunkt stehen nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern vor allem Gemeinschaft, Respekt und die Freude an Bewegung.

Die Veranstaltung zeigt eindrucksvoll, wie Sport Menschen verbindet und Barrieren abbaut. Athleten aus ganz Österreich kommen zusammen, um ihre persönlichen Bestleistungen zu feiern und unvergessliche Momente zu erleben. Die Energie, die dabei entsteht, ist weit mehr als Wettkampf – sie ist ein starkes Zeichen für Inklusion und Zusammenhalt.

Spektakulärer Rekordversuch geplant
Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher bei der Schlussfeier am 29. Juni: „Philipp bewegt“ und Krone TV planen gemeinsam mit allen Athleten einen spektakulären Rekordversuch. Ziel ist nichts Geringeres als die größte Inklusionsturnstunde des Landes – vielleicht sogar Europas. Ob dieser Rekord gelingt, wird sich vor Ort zeigen, doch schon jetzt ist klar: Die Botschaft dahinter ist einzigartig.

Seit über einem Jahr sind „Philipp bewegt“ und die Krone in ganz Österreich unterwegs und turnen einmal im Monat, mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen live im TV. Diese Erfahrung und Begeisterung fließen nun direkt in dieses besondere Projekt ein. Zu sehen ist dieses Ereignis am 30. Juni um 9:05 Uhr auf Krone TV. Ein Pflichttermin für alle, die sich von echter Begeisterung und gelebter Inklusion inspirieren lassen wollen! Die „Krone“ zeigt: „Wir reden nicht nur – wir leben Inklusion.“

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