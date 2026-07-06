Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus Wrack befreit

Frau bei Überschlag auf Autobahnabfahrt verletzt

Tirol
06.07.2026 14:42
Das massiv beschädigte Unfallfahrzeug.
Das massiv beschädigte Unfallfahrzeug.(Bild: FF Zams, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Dramatischer Unfall Montagfrüh in Zams im Tiroler Oberland: Im Bereich der Autobahnausfahrt verlor eine Einheimische (59) die Kontrolle über ihren Pkw, woraufhin sich dieser überschlug und in eine Unterführung schlitterte. Die verletzte Frau konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Passanten leisteten Erste Hilfe und schlugen Alarm.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Unfall ereignete sich laut Polizei kurz nach 7 Uhr im Bereich der Autobahnausfahrt in Richtung Landecker Tunnel und Oberes Gericht.  Aus bislang ungeklärter Ursache sei die 59-Jährige mit ihrem Pkw in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug geriet dann auf eine Grünfläche und prallte mit der linken Front gegen eine Unterführung.

Selbst aus Wrack befreit
Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen – er schlitterte daraufhin in die Unterführung hinein und kam letztlich wieder auf den Reifen zu stehen.  Die 59-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Wrack befreien.

Zeugen schlugen Alarm
Passanten leisteten Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt wurde die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams eingeliefert.

Lesen Sie auch:
Auch die Feuerwehr stand im Einsatz.
Kontrolle verloren
Parkendes Auto gerammt, als Insasse telefonierte
06.07.2026

Das erheblich beschädigte Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Freiwillige Feuerwehr übernahm die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Während des Einsatzes sperrte die Asfinag die Autobahnabfahrt, der Frühverkehr wurde über die A12 umgeleitet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
06.07.2026 14:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Auslöser unklar
Sri Lanka: Zwei Dutzend Tote bei Gefängnisrevolte
Magma und Wasser
Philippinen: Explosive Eruption am Vulkan Taal
Stinkende Algen
Miami Beach: Strände mit Unmengen Seetang bedeckt
Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Wohnhaus zerstört
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
Es kam auch zu gewaltsamen Ausschreitungen in Erfurt.
Zusammenstöße
Demonstranten wollten AfD-Parteitag verhindern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
256.749 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
132.850 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
128.424 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1610 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
823 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Absolute Schande!“ Ärger über aufgehobene Sperre
642 mal kommentiert
Hat Donald Trump (li.) bei Gianni Infantino interveniert? 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf