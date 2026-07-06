Frau bei Überschlag auf Autobahnabfahrt verletzt

Der Unfall ereignete sich laut Polizei kurz nach 7 Uhr im Bereich der Autobahnausfahrt in Richtung Landecker Tunnel und Oberes Gericht. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die 59-Jährige mit ihrem Pkw in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug geriet dann auf eine Grünfläche und prallte mit der linken Front gegen eine Unterführung.