Frau bei Überschlag auf Autobahnabfahrt verletzt

Dramatischer Unfall Montagfrüh in Zams im Tiroler Oberland: Im Bereich der Autobahnausfahrt verlor eine Einheimische (59) die Kontrolle über ihren Pkw, woraufhin sich dieser überschlug und in eine Unterführung schlitterte. Die verletzte Frau konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Passanten leisteten Erste Hilfe und schlugen Alarm.
Der Unfall ereignete sich laut Polizei kurz nach 7 Uhr im Bereich der Autobahnausfahrt in Richtung Landecker Tunnel und Oberes Gericht. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die 59-Jährige mit ihrem Pkw in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug geriet dann auf eine Grünfläche und prallte mit der linken Front gegen eine Unterführung.
Selbst aus Wrack befreit
Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen – er schlitterte daraufhin in die Unterführung hinein und kam letztlich wieder auf den Reifen zu stehen. Die 59-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Wrack befreien.
Zeugen schlugen Alarm
Passanten leisteten Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt wurde die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams eingeliefert.
Das erheblich beschädigte Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Freiwillige Feuerwehr übernahm die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Während des Einsatzes sperrte die Asfinag die Autobahnabfahrt, der Frühverkehr wurde über die A12 umgeleitet.
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