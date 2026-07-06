Ahoi! Pop: Zurück an die Donau mit Pizzera & Jaus

Ahoi! Pop Sommer: Das Open Air mitten in der Linzer Innenstadt kehrt am Mittwoch, 8. Juli, mit Pizzera & Jaus zurück. Seit Tagen wird das Festivalgelände aufgebaut, die Bühne steht direkt an der Donau. Die „Krone“ machte einen Lokalaugenschein.
Mit Schmäh, Herz und Live-Energie läuten Pizzera & Jaus am Mittwoch, 8. Juli, die Rückkehr des Open-Air-Festivals Ahoi! Pop Sommer auf der Linzer Donaulände ein. Hits werden fällig.
Das erfolgreichste Dialekt-Pop-Duo des Landes bringt seine aktuelle Tour „Jetz‘ kummst ma auf de Tour!“ nach Linz ; Lemo und Marten unterstützen den „Live-Act des Jahres“, den die „Krone“ präsentiert.
Zweiter Hauptact beim Ahoi! Pop Sommer ist Nina Chuba am Freitag, 10. Juli.
Bühne mit super Blick, Gelände zum Wohlfühlen
Seit voriger Woche wird das Open-Air-Gelände zwischen Lentos und Brucknerhaus aufgebaut. „Wir sind ein eingespieltes Team, jeder weiß, was er zu tun hat“, schwärmen Bernd Himsl, Wolfgang Hudler und Alma Proksch vom Produktionsteam.
Neben der Bühne, die knapp an der Donau steht, gibt es einen großen Publikumsbereich, der auch drei LED-Wände bieten wird. Außerdem: „Jeder hat einen guten Blick zum Live-Geschehen“, betont Posthof-Chef Gernot Kremser.
Das beste Festival in einer Innenstadt – es liegt am Wasser und hat einen Park dabei. Wir wollen, dass sich die Leute wohlfühlen!
Gernot Kremser, Posthof Linz
Alle sollen mithören, mitfeiern, den Sommer genießen!
Es gibt auch eine Tribüne für Rolli-Fahrer, Ruhe- und Cateringzonen. Streetfood und ein Merch-Bereich fehlen nicht. Ein „Awarenessteam“ ist im Einsatz, das für alle Sorgen ansprechbar ist. Der Ahoi! Pop Sommer ist übrigens heuer zehn Jahre alt: „Ich fühle mich schon wie der Gastgeber. Unser Ziel ist, dass die Leute positive, starke Erlebnisse haben, die sie nie vergessen“, sagt Kremser.
Ganz wichtig: Der Eingang ist nur (!) beim Lentos, hier gibt es auch ein Infozelt. Einlass ist am Mittwoch ab 16 Uhr, am Freitag ab 16.30 Uhr. „Die Konzerte enden alle um 22 Uhr“, versichert Kremser.
Für Pizzera & Jaus gibt es noch Restkarten, auch spontan kann man sein Glück noch versuchen und einfach zum Konzert kommen. Die Tickets gelten übrigens auch als Öffi-Fahrscheine.
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