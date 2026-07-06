Ahoi! Pop: Zurück an die Donau mit Pizzera & Jaus

Das erfolgreichste Dialekt-Pop-Duo des Landes bringt seine aktuelle Tour „Jetz‘ kummst ma auf de Tour!“ nach Linz ; Lemo und Marten unterstützen den „Live-Act des Jahres“, den die „Krone“ präsentiert.

Zweiter Hauptact beim Ahoi! Pop Sommer ist Nina Chuba am Freitag, 10. Juli.