Operetten-Hit: „Meine Lippen küssen so heiß“

Franz Lehárs Operette „Giuditta“ feierte Premiere im Stadttheater Bad Hall. Erzählt wird die Geschichte der Liebe zwischen Giuditta und dem Offizier Octavio. Die Inszenierung wurde gestrafft und um einen Straßenmusiker ergänzt, der die Handlung musikalisch verbindet. Die musikalische Leitung liegt bei Walter Rescheneder.