Noch mehr Raumfahrt-Technik aus Niederösterreich

Niederösterreich wird immer mehr zu einer Raumfahrt-Großmacht. Neben vielen innovativen Start-ups hat das größte heimische Raumfahrtunternehmen maßgeblichen Anteil daran: Beyond Gravity Austria erzeugt in Berndorf im Bezirk Baden Thermalisolierungen, die empfindliche Geräte vor extremen Temperaturen im Weltall und bei Raketenstarts schützen.