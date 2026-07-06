Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tragödie bei Lindau

81-Jährige stirbt bei Frontalcrash mit Lkw

Chronik
06.07.2026 15:56
Der Sattelzug wäre beinahe abgestürzt.
Der Sattelzug wäre beinahe abgestürzt.(Bild: Davor Knappmeyer, Krone KREATIV)

Auf der B31 nahe Lindau, nicht weit von der Grenze zu Vorarlberg entfernt, hat am Montagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ein Todesopfer gefordert. Ein Auto war frontal mit einem Lastwagen kollidiert. Der Sattelzug durchbrach ein Brückengeländer und drohte abzustürzen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der tragische Unfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr auf der Bundesstraße 31 zwischen Lindau und Kressbronn. Dort war eine 81-jährige Frau mit ihrem Pkw unterwegs, laut Zeugenaussagen sei sie dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten. Mit den denkbar schlimmsten Folgen: Das Auto wurde frontal von einem Lkw erfasst, die 81-Jährige verstarb trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte noch an der Unfallstelle.

Sattelzug drohte abzustürzen
Als die ersten Helfer eintrafen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Der Pkw war durch die Wucht des Aufpralls komplett deformiert. Der Lastwagen ragte bereits gefährlich weit über das Brückengeländer hinaus und musste umgehend gesichert werden, um einen Absturz zu verhindern. Diese Aufgabe übernahmen die rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Lindau und Weißensberg. Sie stellten auch den Brandschutz sicher und bereiteten die technische Rettung vor.

Straße für Stunden gesperrt
Neben der Feuerwehr standen auch die Polizei, der Rettungsdienst, das Wasserwirtschaftsamt sowie der Rettungshubschrauber Christoph 45 im Einsatz. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Behörden ein Sachverständiger beigezogen. Die B31 musste für die Dauer der aufwendigen Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
06.07.2026 15:56
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Vorarlberg
FrontalcrashVerkehrsunfallTodesopferAuto
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
17° / 25°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
17° / 29°
Symbol bedeckt
Dornbirn
18° / 28°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
17° / 28°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Auslöser unklar
Sri Lanka: Zwei Dutzend Tote bei Gefängnisrevolte
Magma und Wasser
Philippinen: Explosive Eruption am Vulkan Taal
Stinkende Algen
Miami Beach: Strände mit Unmengen Seetang bedeckt
Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Wohnhaus zerstört
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
Es kam auch zu gewaltsamen Ausschreitungen in Erfurt.
Zusammenstöße
Demonstranten wollten AfD-Parteitag verhindern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
256.767 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
132.998 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
116.511 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1634 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
948 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Absolute Schande!“ Ärger über aufgehobene Sperre
644 mal kommentiert
Hat Donald Trump (li.) bei Gianni Infantino interveniert? 
Mehr Chronik
Nach über drei Stunden
Grabher verliert Marathon-Match bei Sand-Comeback
Wirtschaftsbund-Affäre
Prozesskosten: Kein Nachlass für Ex-Funktionäre
Tragödie bei Lindau
81-Jährige stirbt bei Frontalcrash mit Lkw
17.600 Unterschriften
Landesregierung muss Volksbegehren behandeln
Konkurs im Ländle
Reifenmontage-Firma in die Pleite geschlittert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf