81-Jährige stirbt bei Frontalcrash mit Lkw

Sattelzug drohte abzustürzen

Als die ersten Helfer eintrafen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Der Pkw war durch die Wucht des Aufpralls komplett deformiert. Der Lastwagen ragte bereits gefährlich weit über das Brückengeländer hinaus und musste umgehend gesichert werden, um einen Absturz zu verhindern. Diese Aufgabe übernahmen die rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Lindau und Weißensberg. Sie stellten auch den Brandschutz sicher und bereiteten die technische Rettung vor.