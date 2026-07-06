81-Jährige stirbt bei Frontalcrash mit Lkw

Auf der B31 nahe Lindau, nicht weit von der Grenze zu Vorarlberg entfernt, hat am Montagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ein Todesopfer gefordert. Ein Auto war frontal mit einem Lastwagen kollidiert. Der Sattelzug durchbrach ein Brückengeländer und drohte abzustürzen.
Der tragische Unfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr auf der Bundesstraße 31 zwischen Lindau und Kressbronn. Dort war eine 81-jährige Frau mit ihrem Pkw unterwegs, laut Zeugenaussagen sei sie dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten. Mit den denkbar schlimmsten Folgen: Das Auto wurde frontal von einem Lkw erfasst, die 81-Jährige verstarb trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte noch an der Unfallstelle.
Sattelzug drohte abzustürzen
Als die ersten Helfer eintrafen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Der Pkw war durch die Wucht des Aufpralls komplett deformiert. Der Lastwagen ragte bereits gefährlich weit über das Brückengeländer hinaus und musste umgehend gesichert werden, um einen Absturz zu verhindern. Diese Aufgabe übernahmen die rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Lindau und Weißensberg. Sie stellten auch den Brandschutz sicher und bereiteten die technische Rettung vor.
Straße für Stunden gesperrt
Neben der Feuerwehr standen auch die Polizei, der Rettungsdienst, das Wasserwirtschaftsamt sowie der Rettungshubschrauber Christoph 45 im Einsatz. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Behörden ein Sachverständiger beigezogen. Die B31 musste für die Dauer der aufwendigen Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.
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