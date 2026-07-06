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Arbeiten in den Ferien: Was Sie dazu wissen müssen

Wirtschaft
06.07.2026 13:08
Eis herstellen und verkaufen, statt Eis zu genießen: Viele Österreicher suchen sich für den ...
Eis herstellen und verkaufen, statt Eis zu genießen: Viele Österreicher suchen sich für den Sommer eine Beschäftigung.(Bild: hedgehog94 - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Wer in Österreich in den Sommerferien arbeitet, sollte wissen, ob er das im Zuge eines Praktikums macht oder als „normalen“ Sommerjob. Denn je nachdem gelten andere rechtliche Voraussetzungen.

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Zwischen einem Praktikum im Zuge einer Ausbildung und einem „normalen“ Ferienjob gibt es Unterschiede, denen man sich bewusst sein sollte. Was wo wirklich gilt, haben wir beim Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) nachgefragt.

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