Problematisch: Was Kinder heute werden wollen

Ein Klassenzimmer in Norwegen, eine simple Frage: Was ein Zweitklässler denn einmal werden wolle, wenn er groß sei. Der Bursche zückt die Stifte und zeichnet keine Feuerwehr, kein Raumschiff und keinen Tierarzt, sondern das rot-weiße Logo von YouTube. Auf die Frage nach dem Warum erklärt das Kind, dass YouTuber berühmt seien und viel Geld verdienten.