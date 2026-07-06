Taylor Swift: Heirat unter schwierigen Sternen?

Taylor Swift hat geheiratet – und das ausgerechnet während Merkur rückläufig ist. Ist das wirklich ein schlechtes Omen? Astrologin und Coach Astrid Hogl-Kräuter ordnet die Hochzeit astrologisch ein, spricht über die besondere Verbindung zwischen Taylor Swift und Travis Kelce, wagt einen Blick auf ihre gemeinsame Zukunft und erklärt, warum die aktuelle Zeitqualität nicht nur für das Promi-Paar, sondern für uns alle mehr Ehrlichkeit, Klarheit und bewusste Entscheidungen fordert.