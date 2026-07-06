Taylor Swift: Heirat unter schwierigen Sternen?

Taylor Swift hat geheiratet – und das ausgerechnet während Merkur rückläufig ist. Ist das wirklich ein schlechtes Omen? Astrologin und Coach Astrid Hogl-Kräuter ordnet die Hochzeit astrologisch ein, spricht über die besondere Verbindung zwischen Taylor Swift und Travis Kelce, wagt einen Blick auf ihre gemeinsame Zukunft und erklärt, warum die aktuelle Zeitqualität nicht nur für das Promi-Paar, sondern für uns alle mehr Ehrlichkeit, Klarheit und bewusste Entscheidungen fordert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.