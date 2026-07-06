Co-Gastgeber USA gegen Belgien – ab 2 Uhr LIVE

„Jeder glaubt daran“

Für die Amerikaner ergibt sich im Heim-Turnier weiter die Chance, „Soccer“ in den Vereinigten Staaten weiter aus dem Schatten von Football, Basketball oder Baseball zu hieven. „Als Mannschaft wollen wir unsere Spuren hinterlassen“, meinte Mittelfeldmann Tyler Adams. „Wir wissen: Je weiter wir kommen, umso mehr wird das Spiel wachsen.“ Dest sah die Reise noch nicht zu Ende gehend: „Wir spielen richtig gut, sind alle top motiviert, und das Land glaubt daran – jeder glaubt daran.“