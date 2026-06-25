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Warnsignal: Vorsicht bei unerwarteten Paketen!

Digital
25.06.2026 14:08
Unaufgefordert zugesandte Pakete können Teil einer Betrugsmasche sein.
Unaufgefordert zugesandte Pakete können Teil einer Betrugsmasche sein.(Bild: Kawee - stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Die Freude über Pakete ist zumeist groß – erst recht, wenn man gar nichts bestellt hat. Doch hinter den unerwarteten Zusendungen verbirgt sich nicht selten eine noch weitgehend unbekannte Form des Online-Betrugs, die Ihre Warnglocken schrillen lassen sollte. Krone+ mit den Einzelheiten.

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Es ist eine Überraschung, die immer häufiger vorkommt: Ein Paket kommt an der eigenen Haustür an, korrekt adressiert an den eigenen Namen – doch man hat absolut nichts bestellt. Was im ersten Moment wie ein harmloser Fehler oder ein unerwartetes Geschenk wirkt, ist oft Teil einer Betrugsmasche, die als Brushing-Scam bekannt ist (auf Deutsch in etwa: „Aufpolierungs-Betrug“).

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