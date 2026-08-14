Mayr trumpft mit drei Saisonbestleistungen auf!

„Bin voll zufrieden!“

„Ich bin natürlich voll zufrieden mit dem ersten Tag“, freute sich Österreichs Siebenkampf-Rekordlerin, die nach all den vielen Verletzungen in letzter Zeit auf dem Weg zurück ist. Auch in Birmingham hatte sie übrigens etwas Pech, sie musste mit muskulären Problemen im rechten Oberschenkel antreten. „Da hatte ich am Vortag einen Stich verspürt.“ Aber sie überstand den ersten Tag großartig. „Jetzt muss ich mich gut regenerieren und mal schauen, was am zweiten Tag möglich ist!“