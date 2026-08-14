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EM-Siebenkampf

Mayr trumpft mit drei Saisonbestleistungen auf!

Sport-Mix
14.08.2026 22:49
Verena Mayr
Verena Mayr(Bild: ÖLV / amri.sports)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Verena Mayr hat nach dem ersten Tag des Siebenkampfes bei der EM in Birmingham über das ganze Gesicht gestrahlt! Mit 3483 Punkten liegt sie auf dem 22. Platz. Dabei stellte sie in den vier Disziplinen drei Saisonbestleistungen auf. Das konnte sich sehen lassen ...

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Die „Krone“ berichtet aus Birmingham!

Über 100 m Hürden hatte sie mit 14,27 begonnen, dann egalisierte sie im Hochsprung mit 1,71 m ihre Jahresbestleistung. Im Kugelstoßen wiederholte sie auf den Zentimeter genau mit 14,63 m ihre heuer in der Halle erzielte Höchstleistung 2026. Und obwohl ihr „hinten raus“ über 200 m doch noch die Kräfte fehlten, lief sie mit 25,53 auch hier Saisonbestleistung.

Verena Mayr
Verena Mayr(Bild: ÖLV / amri.sports)

„Bin voll zufrieden!“
„Ich bin natürlich voll zufrieden mit dem ersten Tag“, freute sich Österreichs Siebenkampf-Rekordlerin, die nach all den vielen Verletzungen in letzter Zeit auf dem Weg zurück ist. Auch in Birmingham hatte sie übrigens etwas Pech, sie musste mit muskulären Problemen im rechten Oberschenkel antreten. „Da hatte ich am Vortag einen Stich verspürt.“ Aber sie überstand den ersten Tag großartig. „Jetzt muss ich mich gut regenerieren und mal schauen, was am zweiten Tag möglich ist!“

Verena Mayr
Verena Mayr(Bild: ÖLV / amri.sports)

In Führung liegt nach vier Disziplinen die Polin Adrianna Sulek-Schubert mit 3968 Punkten vor Hallen-Weltmeisterin Sofie Dokter (Hol/3944).

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