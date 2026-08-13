Daten-Macht: Wem gehören unsere Informationen?

Ob beim Online-Shopping, auf Social Media oder mit dem Smartphone – wir hinterlassen täglich unzählige Daten. Doch wer profitiert davon, wie wertvoll sind unsere Informationen und wie können sie allen zugutekommen? Politikwissenschaftlerin Barbara Prainsack erklärt, warum Daten weit mehr sind als ein Wirtschaftsgut: Sie seien ein gemeinsamer gesellschaftlicher Reichtum, der solidarisch genutzt werden sollte. Im Interview spricht sie über die Macht großer Tech-Konzerne, den Nutzen von Gesundheitsdaten, faire Regeln für den Umgang mit persönlichen Informationen und warum Europa wieder mehr Kontrolle über seine Daten gewinnen muss.