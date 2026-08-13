So viel Reichweite verlieren E-Auto-Akkus wirklich

Elektroautos werden erschwinglicher – vor allem, wenn man zu einem Gebrauchtwagen greift. Interessenten stehen allerdings vor einem großen Unsicherheitsfaktor: der Frage, wie viel Restkapazität der Akku noch hat. Eine Untersuchung aus Schweden zeigt nun, wie schnell er wirklich altert.
Der Akku eines Elektroautos ist eine der teuersten Komponenten im Fahrzeug: Muss er getauscht werden, kostet dies viele Tausend Euro. Verständlich, dass Gebrauchtwagenkäufer deshalb an einem möglichst guten Akkuzustand interessiert sind. Aber wie viel Kapazität haben die Akkus bei bekannten Marken nach 100.000 Kilometern noch? Dieser Frage ist man in Schweden auf den Grund gegangen – mit überraschenden Ergebnissen.
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