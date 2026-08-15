Neuer VW T-Roc: Quantensprung zum Vorgänger

Ein Bestseller war der VW T-Roc schon bisher, jedenfalls in Deutschland. Und das, obwohl er streng genommen nur ein leicht hochgestellter Golf-Ersatz mit etwas billiger Innenraum-Anmutung war. Das hat sich mit der zweiten Generation grundlegend geändert. Warum der neue ein echter Wohlfühl-VW ist – und in welchen Bereichen dann eigentlich doch nicht -, das erfahren Sie hier im Podcast.
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