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„Krone“-Motor-Podcast

Neuer VW T-Roc: Quantensprung zum Vorgänger

Motor
15.08.2026 00:01
(Bild: Stephan Schätzl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Bestseller war der VW T-Roc schon bisher, jedenfalls in Deutschland. Und das, obwohl er streng genommen nur ein leicht hochgestellter Golf-Ersatz mit etwas billiger Innenraum-Anmutung war. Das hat sich mit der zweiten Generation grundlegend geändert. Warum der neue ein echter Wohlfühl-VW ist – und in welchen Bereichen dann eigentlich doch nicht -, das erfahren Sie hier im Podcast.

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