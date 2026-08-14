Motorradfahrerin (67) kracht in Ortstafel – tot!

Tragischer Motorradunfall am Freitagnachmittag in Dörfla (Bezirk Südoststeiermark): Eine 67-Jährige kam von der Straße ab und kollidierte mit einer Ortstafel. Ihr Mann wollte noch helfen, doch jede Hilfe kam zu spät.
Am Freitag gegen 16.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Motorradunfall in Dörfla gerufen. Ersten Ermittlungen zufolge wollte eine 67-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark mit ihrem Motorrad von der L202 nach links in den Breitenbuchenweg einbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie dabei rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Ortstafel und stürzte in den Köllybach.
Die Frau konnte von ihrem Ehemann, der sich ebenfalls mit einem Motorrad hinter ihr befand, sowie einem Ersthelfer aus dem Bach geborgen werden. Die beiden Männer begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen. Diese wurden später auch von den eintreffenden Rettungskräften fortgesetzt. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.
Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen erlag die 67-Jährige noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Zur Betreuung der Angehörigen stand das Kriseninterventionsteam im Einsatz.
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