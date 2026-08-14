Motorradfahrerin (67) kracht in Ortstafel – tot!

Am Freitag gegen 16.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Motorradunfall in Dörfla gerufen. Ersten Ermittlungen zufolge wollte eine 67-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark mit ihrem Motorrad von der L202 nach links in den Breitenbuchenweg einbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie dabei rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Ortstafel und stürzte in den Köllybach.