E-Zigaretten können Vorstufe von Diabetes fördern

Sie nahmen die bereits vorhandene wissenschaftliche Literatur unter die Lupe und kamen so auf Informationen von 2,8 Millionen Menschen. Das zentrale Ergebnis: Wenn die Personen ausschließlich zu E-Zigaretten griffen, stieg das Risiko für Prädiabetes im Vergleich zu Nichtkonsumentinnen und Nichtkonsumenten um 34 Prozent. Wurden der Zigaretten- und E-Zigarettenkonsum kombiniert, erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit für die Vorstufe einer Zuckererkrankung um 26 Prozent. Selbst wenn die Probandinnen und Probanden die E-Zigarette beiseitegelegt hatten, blieb ein erhöhtes Risiko um 13 Prozent.