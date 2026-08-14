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E-Zigaretten können Vorstufe von Diabetes fördern

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14.08.2026 21:22
E-Zigaretten können laut einer Analyse Prädiabetes fördern (Symbolbild).
E-Zigaretten können laut einer Analyse Prädiabetes fördern (Symbolbild).(Bild: fedorovacz - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Wer zu E-Zigaretten greift, hat ein höheres Risiko, Vorstufen von Diabetes zu entwickeln. Darauf deutet eine neue Analyse eines internationalen Forschungsteams hin, an der auch der Grazer Sportphysiologe Othmar Moser beteiligt war.

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Sie nahmen die bereits vorhandene wissenschaftliche Literatur unter die Lupe und kamen so auf Informationen von 2,8 Millionen Menschen. Das zentrale Ergebnis: Wenn die Personen ausschließlich zu E-Zigaretten griffen, stieg das Risiko für Prädiabetes im Vergleich zu Nichtkonsumentinnen und Nichtkonsumenten um 34 Prozent. Wurden der Zigaretten- und E-Zigarettenkonsum kombiniert, erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit für die Vorstufe einer Zuckererkrankung um 26 Prozent. Selbst wenn die Probandinnen und Probanden die E-Zigarette beiseitegelegt hatten, blieb ein erhöhtes Risiko um 13 Prozent.

Auch bei der sogenannten Insulinresistenz schnitten die Konsumentinnen und Konsumenten von E-Zigaretten schlechter ab. Damit ist das geringere Ansprechen auf die körpereigene Insulinproduktion gemeint. Unter Prädiabetes versteht man verschiedene Vorstadien der Zuckerkrankheit mit zum Beispiel erhöhtem Nüchtern- und Langzeitblutzuckerspiegel sowie Insulinresistenz etc. Eine Vorstufe kann bereits Jahre vor dem vollen Ausbruch von Diabetes vorliegen und zu Komplikationen führen.

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„Folgen unzureichend erforscht“
„Der Konsum von E-Zigaretten hat weltweit rasant zugenommen, doch die Folgen für die Stoffwechselgesundheit, insbesondere für den Blutzuckerspiegel, sind weiterhin unzureichend erforscht“, stellten Yusuff A‘debayo Adebisi von der Universität Glasgow und seine Co-Autoren fest.

In Österreich leiden laut dem Sozialministerium ungefähr zehn Prozent der Bevölkerung an Diabetes, immer häufiger auch jüngere Menschen. Ungefähr jede fünfte Person weiß demnach noch nichts von ihrer Erkrankung.

Die Studie wurde im Journal „Internal and Emergency Medicine“ veröffentlicht. Sie ist online frei zugänglich.

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