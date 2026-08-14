Kühbauer gibt Update zu Horvath und Adeniran

Drittes Spiel, dritter Sieg! Auch im OÖ-Derby gegen Ried gewann Meister LASK klar mit 4:1. Und das, trotz Rückstands und der scheinbar verletzungsbedingten Auswechslungen von Samuel Adeniran und Sascha Horvath. Nach dem Spiel gab Trainer Didi Kühbauer allerdings Entwarnung. Hier die Stimmen zum Spiel ...
„Das waren Vorsichtsmaßnahmen. Wir haben am Mittwoch ein sehr wichtiges Spiel. Da brauchen wir eine weitaus bessere Leistung. Celtic ist nicht mit Ried vergleichbar. Da brauchen wir wirklich jeden fitten Spieler“, erklärte Kühbauer die Auswechslungen von Horvath und Adeniran.
Zum Spiel sagte der LASK-Trainer: „Wenn man 4:1 gewinnt, dann muss man zufrieden sein. Wir haben das Spiel richtig schlecht begonnen. Das Gegentor hat uns in die Karten gespielt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass meine Burschen das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Wir haben es dann schnell auf die Erfolgsspur geschafft gegen einen Gegner, der überfordert war.“
Nur die Rote Karte von Robert Ljubicic gefiel dem Meistertrainer gar nicht. Kühbauer: „Das wird er selber wissen. Es schaut nicht schön aus. Natürlich ist es Rot. Er wird selbst wissen, dass das die falsche Reaktion war.“
„Gratulation dem LASK“
Mario Despotovic (Ried-Trainer): „Gratulation dem LASK zum verdienten Sieg. Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben aber schnell das Gegentor kassiert. Die Restverteidigung ist etwas, an dem wir arbeiten müssen. Der Gegner hat unsere Fehler eiskalt ausgenutzt. Generell war es nicht gut genug. Wir müssen schauen, wo war der Fokus in dem Moment beim schnellen Gegentor. Der Gegner hat sehr gut verschoben, sie haben sehr viel Intensität. Die Struktur in der Offensive war okay, die Ausführung muss besser werden. Wir werden das in der Zukunft besser machen, müssen es noch klarer ausspielen.“
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