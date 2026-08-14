Kühbauer gibt Update zu Horvath und Adeniran

„Gratulation dem LASK“

Mario Despotovic (Ried-Trainer): „Gratulation dem LASK zum verdienten Sieg. Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben aber schnell das Gegentor kassiert. Die Restverteidigung ist etwas, an dem wir arbeiten müssen. Der Gegner hat unsere Fehler eiskalt ausgenutzt. Generell war es nicht gut genug. Wir müssen schauen, wo war der Fokus in dem Moment beim schnellen Gegentor. Der Gegner hat sehr gut verschoben, sie haben sehr viel Intensität. Die Struktur in der Offensive war okay, die Ausführung muss besser werden. Wir werden das in der Zukunft besser machen, müssen es noch klarer ausspielen.“