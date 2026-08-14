Österreich nach Sieg über Italien im EM-Finale

Österreichs Faustballer stehen zum dritten Mal in Folge im EM-Finale!
Die Auswahl von Teamchef Siegfried Simon gewann im dänischen Tondern am Freitag zunächst das Viertelfinale gegen Serbien 3:0 (2,2,4) und setzte sich anschließend gegen Italien mit 4:1 (2,12,-6,6,7) durch.
Im Endspiel am Samstag (17 Uhr) geht es gegen den Rekord-Europameister und Titelverteidiger Deutschland, der die Schweiz 4:3 bezwang. Zum dritten Mal hintereinander wird Gold im Derby vergeben.
Deutschland holte sich zuletzt fünfmal hintereinander EM-Gold, Österreich wartet seit 2010 auf den sechsten Titel. In der Gruppenphase gewannen die Österreicher gegen die Deutschen klar mit 3:0 (8,9,4).
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