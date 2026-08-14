Selenskyj warnt vor Engpässen bei Lebensmitteln

Preis für Getreide weltweit gestiegen

Die weltweiten Getreidepreise an der Börse in Chicago stiegen im Juli wegen der Blockade auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. In der Ukraine selbst brachen die Preise aufgrund des Überangebots hingegen ein. „Wir können dieses Getreide nirgendwohin liefern. Das ist eine absolute Katastrophe für die Landwirte“, sagte der 57-jährige Serhij Rybalko, der bereits zwei Drittel seines Landes durch die russische Besetzung verloren hat. Er habe seine früheren Abnehmerinnen und Abnehmer verloren, sagte Rybalko. Mitten in der Weizenernte seien seine Lagerhäuser schon fast vollständig gefüllt, im kommenden Monat werde der Mais geerntet.