Amazon-Gründer kauft sich beim FC Liverpool ein

Das Konsortium wird vom britisch-indischen Millionär Amit Bhatia, dem Schwiegersohn des milliardenschweren Stahlunternehmers Lakshmi Mittal, angeführt. Neben Bezos ist auch Facebook-Mitgründer Eduardo Saverin dabei. Für Bezos ist es die erste Investition in eine Sportmannschaft, es wird nicht erwartet, dass der 62-Jährige dem erweiterten Vorstand des Klubs beitritt.