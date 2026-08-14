Amazon-Gründer kauft sich beim FC Liverpool ein

Eine Investorengruppe mit Amazon-Gründer Jeff Bezos steigt beim englischen Fußballclub Liverpool ein. Die in den USA ansässige Fenway Sports Group (FSG), die Eigentümerin des 20-fachen englischen Meisters, gab am Freitag eine Einigung mit dem Konsortium 1892 Holdings über eine Minderheitsbeteiligung bekannt.
Laut Berichten handelt es sich um eine Beteiligung von rund einem Drittel des Vereins im Wert von mehr als 1,5 Milliarden Pfund (1,75 Mrd. Euro).
Das Konsortium wird vom britisch-indischen Millionär Amit Bhatia, dem Schwiegersohn des milliardenschweren Stahlunternehmers Lakshmi Mittal, angeführt. Neben Bezos ist auch Facebook-Mitgründer Eduardo Saverin dabei. Für Bezos ist es die erste Investition in eine Sportmannschaft, es wird nicht erwartet, dass der 62-Jährige dem erweiterten Vorstand des Klubs beitritt.
Die Fenway Sports Group, die Liverpool im Jahr 2010 um 300 Millionen Pfund (350 Mio. Euro) erworben hat, bleibt Mehrheitseigentümer und hat weiter die operationale Führung des Clubs.
Der Wert des Klubs wird auf über fünf Milliarden Pfund (5,85 Mrd. Euro) geschätzt.
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