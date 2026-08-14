Trump: Straße von Hormuz wird US-Territorium

Der US-Präsident hat in einem Interview gesagt, dass der wirtschaftliche Druck anstelle weiterer Angriffe erhöht werden solle. Die Straße von Hormuz ist ein Knackpunkt in dem Konflikt. Beide Kriegsparteien geben an, die Kontrolle über die Meerenge zu haben, die eine der wichtigsten Handelsrouten für Öl und Gas ist. Der Iran hatte die Straße von Hormuz zu Beginn des Kriegs gesperrt, während die USA eine Blockade iranischer Häfen verhängt haben. In der Folge ist der Ölpreis seit Monaten hoch.