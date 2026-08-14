MediaMarkt setzt jetzt auf neue Mini-Filialen

Beim Elektro-Riesen MediaMarkt geht es derzeit rund: Remko Rijnders, der neue Chef der deutschen Mutterfirma Ceconomy, plant in Österreich eine Mini-Filial-Offensive und setzt künftig auf Self-Service-Kassen. Außerdem steht die Übernahme durch den chinesischen Online-Riesen JD.com unmittelbar bevor. Was das für die österreichischen Konsumenten bedeutet.
Seit 1. Juli 2026 führt Remko Rijnders (48) offiziell die Geschicke der Ceconomy AG. Der gebürtige Niederländer ist kein Unbekannter im Konzern – er blickt auf eine 18-jährige Karriere bei MediaMarktSaturn zurück.
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