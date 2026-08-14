MediaMarkt setzt jetzt auf neue Mini-Filialen

Beim Elektro-Riesen MediaMarkt geht es derzeit rund: Remko Rijnders, der neue Chef der deutschen Mutterfirma Ceconomy, plant in Österreich eine Mini-Filial-Offensive und setzt künftig auf Self-Service-Kassen. Außerdem steht die Übernahme durch den chinesischen Online-Riesen JD.com unmittelbar bevor. Was das für die österreichischen Konsumenten bedeutet.