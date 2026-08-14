Galaxy Z Fold 8: Das Format macht den Unterschied!

Samsung weicht mit seinem neuen Galaxy Z Fold 8 von seiner bisherigen Falthandy-Philosophie ab: Verwandelten sich bisherige Vertreter der Reihe vom lang gezogenen Smartphone in ein fast quadratisches Tablet, geht die neue Version im zusammengeklappten Zustand deutlich in die Breite und nutzt ein „Reisepass-Format“ im Seitenverhältnis 10:16. Klappt man das Gerät auf, wird es zum Tablet im 4:3-Format. Wie sich das in der Praxis auswirkt? Krone+ hat es getestet.