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Galaxy Z Fold 8: Das Format macht den Unterschied!

Digital
14.08.2026 12:40
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Der südkoreanische Tech-Konzern Samsung baut seit sieben Jahren Falt-Smartphones – bisher blieb der große Durchbruch allerdings aus. Mit der nunmehrigen achten Generation will man dank gereifter Technik und mit einem neuen Bildformat nun endlich den Massenmarkt erobern. Gelingt das? Im Test machte das Gerät jedenfalls vieles richtig.

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Samsung weicht mit seinem neuen Galaxy Z Fold 8 von seiner bisherigen Falthandy-Philosophie ab: Verwandelten sich bisherige Vertreter der Reihe vom lang gezogenen Smartphone in ein fast quadratisches Tablet, geht die neue Version im zusammengeklappten Zustand deutlich in die Breite und nutzt ein „Reisepass-Format“ im Seitenverhältnis 10:16. Klappt man das Gerät auf, wird es zum Tablet im 4:3-Format. Wie sich das in der Praxis auswirkt? Krone+ hat es getestet.

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