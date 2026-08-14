Erdogan & Co.: Die neue Landkarte des Nahen Ostens

Der türkische Präsident Recep Erdoğan ist ein eigenwilliger NATO-Partner, aber zwischen ihm und dem ebenfalls höchst eigenwilligen US-Präsident Donald Trump hat sich eine richtige Männerfreundschaft entwickelt. Erdoğan ist Trumps einziger Freund in der NATO. Nur wegen des türkischen Präsidenten sei er überhaupt bereit gewesen, an dem NATO-Gipfel in Ankara teilzunehmen, sagt Trump.