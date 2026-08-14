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„Halten das privat“

Katzenberger-Mama Iris Klein ist frisch verliebt

Stars & Society
14.08.2026 22:56
Iris Klein hat auf Instagram verraten, frisch verliebt zu sein.
Iris Klein hat auf Instagram verraten, frisch verliebt zu sein.(Bild: Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Erst im April hat Daniela Katzenbergers Mutter bekannt gegeben, sich von Stefan Braun getrennt zu haben. Lange Single blieb sie aber nicht. Iris Klein (59) hat jetzt auf Instagram verraten, wieder frisch verliebt zu sein. „Ja, es gibt jemand Neuen in meinem Leben“, schrieb sie in einer Story.

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„Wir genießen unsere gemeinsame Zeit offline. Einfach bodenständig und auf Augenhöhe“, hieß es darin weiter. Sie wolle ihre neue Beziehung diesmal ganz anders führen und bewusst aus sozialen Medien und Co heraushalten. Daher sei sie „froh, dass er auch nicht in die Öffentlichkeit will und auch kein Sänger werden will oder ins Fernsehen will. Also, wir halten das privat und das ist gut so“, befand die 59-Jährige.

Damit dürften die Spekulationen um ein Liebes-Comeback mit Stefan Braun verstummen. Der elf Jahre jüngere Braun meldete sich nach der Neuigkeit auch prompt selbst zu Wort. Er habe schon den ganzen Nachmittag Nachrichten von Menschen zu seiner Ex-Freundin bekommen, teilte er auf Social Media mit. „Ich weiß, dass ich sie sehr geliebt habe. Ich weiß, dass es nicht funktioniert hat“, meinte er zudem. Man solle ihr jetzt den neuen Partner gönnen, appellierte er. „Ich wünsche ihr von Herzen alles erdenklich Gute, sie soll ihren Frieden finden und es soll ihr gut gehen.“

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Ex empfahl, eigenes Verhalten zu hinterfragen
In Bezug auf mehr Miteinander und gemeinsame Werte empfahl er Klein aber noch, das eigene Verhalten kritisch zu hinterfragen. „Denn Frieden und weniger Hass können aus meiner Sicht nur funktionieren, wenn wir diese Werte nicht nur benennen, sondern auch dann leben, wenn es schwieriger wird.“ Laut Braun sprachen seine Ex-Partnerin und er immerhin noch vor etwa acht Wochen über die Möglichkeit, gemeinsam nach Mallorca zu ziehen.

Klein hatte diese Beziehung im Februar 2024 öffentlich gemacht. Die beiden hatten sich auf Facebook kennengelernt und nach zwei Jahren wieder getrennt – laut Angaben wegen unterschiedlicher Vorstellungen vom Leben und der gemeinsamen Zukunft. Bleibt also zu hoffen, dass der neue Partner der Mutter von TV-Blondine Daniela Katzenberger ähnlichere Vorstellungen hat.

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