Katzenberger-Mama Iris Klein ist frisch verliebt

Damit dürften die Spekulationen um ein Liebes-Comeback mit Stefan Braun verstummen. Der elf Jahre jüngere Braun meldete sich nach der Neuigkeit auch prompt selbst zu Wort. Er habe schon den ganzen Nachmittag Nachrichten von Menschen zu seiner Ex-Freundin bekommen, teilte er auf Social Media mit. „Ich weiß, dass ich sie sehr geliebt habe. Ich weiß, dass es nicht funktioniert hat“, meinte er zudem. Man solle ihr jetzt den neuen Partner gönnen, appellierte er. „Ich wünsche ihr von Herzen alles erdenklich Gute, sie soll ihren Frieden finden und es soll ihr gut gehen.“