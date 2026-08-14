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Kamen vom Weg ab

Deutsche mussten von Untersberg gerettet werden

Salzburg
14.08.2026 22:26
Die Wanderer verirrten sich in unwegsames Gelände.
Die Wanderer verirrten sich in unwegsames Gelände.(Bild: Bergrettung Grödig)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Zwei junge Wanderer aus Deutschland (23 und 24 Jahre alt) mussten am späten Freitagnachmittag vom Untersberg gerettet werden. Sie hatten sich verstiegen und wussten nicht mehr weiter.

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Die beiden waren vom Stöhrhaus (1894 m) in Richtung Seilbahn Bergstation am Untersberg aufgebrochen. Im Bereich der Mittagsscharte (1670 m) verstiegen sich der Mann und die Frau in äußerst unwegsames und felsiges Gelände, so die Bergrettung Grödig.

Kurz nach 16 Uhr alarmierten sie die Bergrettung. „Wir fuhren mit der Gondel hinauf und konnten die beiden Deutschen rasch auffinden“, sagte der Einsatzleiter der Bergrettung Grödig, Thomas Hettegger.

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Mittels Seilversicherung wurden die Verstiegenen in sicheres Gelände in Richtung der Skipiste gebracht. Von dort konnten sie mit einem Quad zurück in den Ort gebracht werden.

In den vergangenen 16 Tagen wurden die Grödiger Bergretter zu insgesamt sechs Einsätzen am Untersberg alarmiert.

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