Der Weg zum Titel führt über viele Umwege

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen.“ Diese Redewendung, die ursprünglich aus einem Gedicht des deutschen Lyrikers Matthias Claudius aus dem Jahr 1786 stammt, ist in der europäischen Football-Szene aktueller denn je. Abgesehen von den Spielen sind nämlich schon die Reisen dorthin und deren Vorbereitung oftmalig mühsam. Davon können mittlerweile auch die Vienna Vikings ein Lied singen – oder eben ein Gedicht schreiben