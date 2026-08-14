Der Weg zum Titel führt über viele Umwege

Die Vienna Vikings marschieren in der American Football League Europe mit nur einer Niederlage aus zehn Spielen weiter Richtung Endspiel. Der Weg Richtung Titel führt für die Wiener Franchise in der ersten Saison der neu geschaffenen Liga allerdings über einige Umwege.
„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen.“ Diese Redewendung, die ursprünglich aus einem Gedicht des deutschen Lyrikers Matthias Claudius aus dem Jahr 1786 stammt, ist in der europäischen Football-Szene aktueller denn je. Abgesehen von den Spielen sind nämlich schon die Reisen dorthin und deren Vorbereitung oftmalig mühsam. Davon können mittlerweile auch die Vienna Vikings ein Lied singen – oder eben ein Gedicht schreiben
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