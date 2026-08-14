„Gleich zehn Austrianer wollten Elfer schießen“

Eigentlich war es nur ein Quali-Match zur Conference League. Aber trotzdem wurde die Heimpartie gegen Beitar Jerusalem zu einer magischen und historischen Europacup-Nacht für Violett.
Historisch deshalb, weil die Austria erstmals seit 48 Jahren wieder ein Elfmeterschießen im Europacup gewann. Das hatte es zuletzt am 12. April 1978 gegeben, als Dynamo Moskau bezwungen wurde und die Veilchen damit ins Finale des Europacups der Cupsieger einzogen.
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