Forscher entwickeln Miniroboter mit Schallantrieb

Das Team baute unter anderem zentimetergroße Miniaturboote mit drei Hohlräumen. Jeder davon reagiert auf eine andere hörbare Frequenz und ist so angeordnet, dass er das Boot in eine bestimmte Richtung antreibt. Durch die Veränderung der Schallfrequenzen ließ sich das Boot aus der Distanz steuern. Den Forschenden gelang es dabei, das Boot um Hindernisse herumzuführen und es für eine autonome Navigation zu programmieren.