3. Spiel, 3. Sieg! BW Linz gewinnt auch gegen SKN

Der FC Blau-Weiß Linz hat den Siegeslauf in der 2. Liga auch beim Vizemeister fortgesetzt!
Der Absteiger gewann am Freitag in der 3. Runde beim SKN St. Pölten dank eines Treffers in der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0) und führt mit dem dritten Zu-Null-Sieg die Tabelle an.
Die Niederösterreicher warten dagegen weiter auf den ersten Punktgewinn und das erste Tor, die Mannschaft von Cem Sekerlioglu verlor zum dritten Mal mit 0:1.
Die Linzer hatten die besseren Chancen auf den Sieg. Erik Weinhauer traf nur die Stange (30.), Nico Grimbs verzog alleine vor dem Tor (74.).
Ronivaldo mit Handverletzung ausgetauscht
In der 95. Minute war der 22-Jährige nach einem zweimal abgefälschten Schuss zur Stelle. Bei Blau-Weiß musste Torjäger Ronivaldo in der 26. Minute mit einer Handverletzung ausgetauscht werden.
Rapid II feierte mit einem 2:1 (1:0) bei Hertha Wels den zweiten Saisonsieg.
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