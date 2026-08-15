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Sommergewinnspiel 2026

Eine von 9 PlayStation®5 Slim gewinnen!

Sommergewinnspiel
15.08.2026 00:01
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(Bild: Krone Kreativ)
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Von Promotion

Die letzten beiden Spieltage bringen noch einmal ein echtes Gaming-Highlight: Gewinnen Sie eine von 9 PlayStation 5 Slim Konsolen mit 1 TB Speicher. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

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Der Preis: 9 x 1 PlayStation®5 Slim

(Bild: zVg Sony Playstation)

Next-Gen-Gaming für Ihr Zuhause
Die PlayStation®5 Slim begeistert mit leistungsstarker Hardware, blitzschnellen Ladezeiten und beeindruckender Grafik für ein intensives Gaming-Erlebnis. Dank 1 TB Speicher bietet sie ausreichend Platz für zahlreiche Spiele. 

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Preisübersicht

Diese Preise erwarten Sie beim Sommergewinnspiel

Nehmen Sie HIER an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern. Die Tagespreise werden unter allen gültigen Einsendungen am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO-FR) verlost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht.

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Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.

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