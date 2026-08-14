Armin Wolf verrät, wie lange er beim ORF bleibt

Im großen „Krone“-Geburtstagsinterview spricht der „ZiB 2“-Star über FPÖ-Parteichef Herbert Kickl und Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie US-Präsident Donald Trumps Lügen, das Alter und die Liebe, eine Schönheits-OP und seine Pläne für das Leben nach dem ORF.
Er kommt mit dem Rad zum Palmenhaus im Wiener Burggarten, obwohl er seit 13 Jahren auch einen hellgrauen Smart fährt. An zwei Tischen wird sofort getuschelt, als der ORF-Anchorman die Glashaus-Brasserie mit den exotischen Gewächsen betritt. Die Temperatur passt zur Flora: 30 Grad hat es an diesem späten Vormittag schon. Dafür sieht Armin Wolf eigentlich ganz frisch aus in seinem schneeweißen Hemd.
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