Armin Wolf verrät, wie lange er beim ORF bleibt

Er kommt mit dem Rad zum Palmenhaus im Wiener Burggarten, obwohl er seit 13 Jahren auch einen hellgrauen Smart fährt. An zwei Tischen wird sofort getuschelt, als der ORF-Anchorman die Glashaus-Brasserie mit den exotischen Gewächsen betritt. Die Temperatur passt zur Flora: 30 Grad hat es an diesem späten Vormittag schon. Dafür sieht Armin Wolf eigentlich ganz frisch aus in seinem schneeweißen Hemd.