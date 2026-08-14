Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Das große Interview

Armin Wolf verrät, wie lange er beim ORF bleibt

Persönlich
14.08.2026 17:00
Armin Wolf ist seit 1985 ORF-Journalist. Am 19. August feiert er seinen 60. Geburtstag.
Armin Wolf ist seit 1985 ORF-Journalist. Am 19. August feiert er seinen 60. Geburtstag.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Conny Bischofberger
Von Conny Bischofberger

Im großen „Krone“-Geburtstagsinterview spricht der „ZiB 2“-Star über FPÖ-Parteichef Herbert Kickl und Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie US-Präsident Donald Trumps Lügen, das Alter und die Liebe, eine Schönheits-OP und seine Pläne für das Leben nach dem ORF.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Er kommt mit dem Rad zum Palmenhaus im Wiener Burggarten, obwohl er seit 13 Jahren auch einen hellgrauen Smart fährt. An zwei Tischen wird sofort getuschelt, als der ORF-Anchorman die Glashaus-Brasserie mit den exotischen Gewächsen betritt. Die Temperatur passt zur Flora: 30 Grad hat es an diesem späten Vormittag schon. Dafür sieht Armin Wolf eigentlich ganz frisch aus in seinem schneeweißen Hemd.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Persönlich
14.08.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Armin WolfHerbert KicklAlexander Van der BellenDonald Trump
ORFFPÖ

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3
Mehr Persönlich
Krone Plus Logo
Das große Interview
Armin Wolf verrät, wie lange er beim ORF bleibt
Krone Plus Logo
Kriz-Zwittkovits
Ruck-Nachfolgerin: „Es war halt eine Herrenrunde“
Krone Plus Logo
Das große Interview
Wacht Europa jetzt endlich auf, Herr Knaus?
Krone Plus Logo
Das große Interview
Hatten Sie Angst zu ersticken, Herr Doskozil?
Sozialpionier
Pater Sporschill: Ein „wilder Hund“ wird 80
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine